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30 октября, 01:09

Три украинских БПЛА сбиты над Брянской областью, пострадавших нет

Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

Изначально Богомаз сообщил об одном уничтоженном дроне. Спустя некоторое время число сбитых украинских объектов достигло трёх.

Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся
Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся

А 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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