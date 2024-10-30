Три украинских БПЛА сбиты над Брянской областью, пострадавших нет
Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
Изначально Богомаз сообщил об одном уничтоженном дроне. Спустя некоторое время число сбитых украинских объектов достигло трёх.
А 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.
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