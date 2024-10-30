Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся
SHOT: В курском Железногорске произошёл пожар, причиной мог стать БПЛА
Жители Железногорска в Курской области сообщают о пожаре в городе. Предварительно, причиной стала атака украинского БПЛА, пишет SHOT.
Жители Железногорска в Курской области сообщают о пожаре в городе. Видео © Telegram / SHOT
Повреждено несколько машин, припаркованных во дворе одного из домов. Беспилотник упал неподалёку от компании девушек, которые находились в этот момент на улице в районе Эйфелевой башни — местной достопримечательности. Сейчас в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
В предыдущий раз об уничтожении дронов в Железногорске сообщалось 28 октября. Тогда в курском городе было сбито три дрона ВСУ.
Telegram / SHOT