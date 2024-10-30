Украинский БПЛА рухнул в центре курского Железногорска и загорелся

Повреждено несколько машин, припаркованных во дворе одного из домов. Беспилотник упал неподалёку от компании девушек, которые находились в этот момент на улице в районе Эйфелевой башни — местной достопримечательности. Сейчас в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.