Семь украинских БПЛА уничтожили за ночь над тремя регионами РФ и Чёрным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки ВСУ атаковать регионы страны. По информации Министерства обороны РФ, минувшей ночью было уничтожено семь украинских БПЛА, один из которых сбили над акваторией Чёрного моря.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря», — рассказали в оборонном ведомстве.