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29 октября, 04:21

Семь украинских БПЛА уничтожили за ночь над тремя регионами РФ и Чёрным морем

Минобороны: Над регионами России и акваторией Чёрного моря сбито семь БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки ВСУ атаковать регионы страны. По информации Министерства обороны РФ, минувшей ночью было уничтожено семь украинских БПЛА, один из которых сбили над акваторией Чёрного моря.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря», — рассказали в оборонном ведомстве.

Работники спиртзаводов в Воронежской области пострадали после атаки БПЛА
Работники спиртзаводов в Воронежской области пострадали после атаки БПЛА

Ранее украинские беспилотники совершили налёт на Курскую область. В результате падения обломков летательного аппарата было повреждено шесть автомобилей местных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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