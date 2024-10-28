Работники спиртзаводов в Воронежской области пострадали после атаки БПЛА

Ночью в Воронежской области произошла атака на два предприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента в Аннинском районе двое работников спиртзавода получили ранения.

Пожар на одном из предприятий был ликвидирован примерно в два часа ночи. Огонь повредил несколько зданий и сооружений, а также технику. Вне территории предприятия возгорание затронуло два гаража с автомобилями, повредило окна жилого дома и линию электропередач. На месте происшествия уже работают энергетики, которые восстанавливают электроснабжение, а также проводится оценка ущерба.