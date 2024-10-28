Работники спиртзаводов в Воронежской области пострадали после атаки БПЛА
Ночью в Воронежской области произошла атака на два предприятия с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате инцидента в Аннинском районе двое работников спиртзавода получили ранения.
Последствия атаки БПЛА на Воронежскую область. Видео © Telegram / SHOT
Пожар на одном из предприятий был ликвидирован примерно в два часа ночи. Огонь повредил несколько зданий и сооружений, а также технику. Вне территории предприятия возгорание затронуло два гаража с автомобилями, повредило окна жилого дома и линию электропередач. На месте происшествия уже работают энергетики, которые восстанавливают электроснабжение, а также проводится оценка ущерба.
На втором предприятии, расположенном в Новохоперском районе, беспилотник повредил крышу одной хозяйственной постройки и ёмкость, но возгораний там не произошло.
А в ночь с 26 на 27 октября дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили свыше 50 беспилотников Вооружённых сил Украины. Атаки беспилотников продолжались и в дневное время, а к вечеру 27 октября Министерство обороны России сообщило о поражении ещё нескольких десятков БПЛА.
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