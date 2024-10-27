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27 октября, 19:54

Над Брянской, Белгородской и Курской областями ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ

Российские системы ПВО ликвидировали 26 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО 22 украинских дрона уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.

Российские силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Брянской областью
Российские силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами России. Дроны ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.

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aappp / Shutterstock / FOTODOM /

Александра Мышляева
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