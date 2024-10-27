Над Брянской, Белгородской и Курской областями ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ

Российские системы ПВО ликвидировали 26 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«27 октября с 15:00 до 19:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО 22 украинских дрона уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.