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Регион
28 октября, 04:20

Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Белгородской области, где перехватили 13 БПЛА. Ещё шесть дронов сбили над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.

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ВСУ пытались запускать беспилотники в сторону России в течение всех предыдущих суток. За ночь сбили и перехватили 51 летательный аппарат, а в течение суток — ещё 58 БПЛА.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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