Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над четырьмя регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака была в Белгородской области, где перехватили 13 БПЛА. Ещё шесть дронов сбили над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.
ВСУ пытались запускать беспилотники в сторону России в течение всех предыдущих суток. За ночь сбили и перехватили 51 летательный аппарат, а в течение суток — ещё 58 БПЛА.
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