Силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была в Белгородской области, где перехватили 13 БПЛА. Ещё шесть дронов сбили над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.