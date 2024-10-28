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Регион
27 октября, 21:26

Обломки одного из десяти БПЛА под Воронежем вызвали пожар на промпредприятии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о поражении около десяти украинских беспилотников над регионом. Часть из них уничтожена силами ПВО, остальные подавлены системами РЭБ

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксированы лишь на одном из промышленных предприятий. Обломки сбитого дрона спровоцировали возгорание объекта, на месте уже работают пожарные.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил местных жителей Гусев.

Ещё семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами
Ещё семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами

Напомним, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Атаки продолжились и в дневное время суток, а к вечеру 27 октября Минобороны сообщило об поражении ещё нескольких десятков БПЛА.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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