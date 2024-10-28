Обломки одного из десяти БПЛА под Воронежем вызвали пожар на промпредприятии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о поражении около десяти украинских беспилотников над регионом. Часть из них уничтожена силами ПВО, остальные подавлены системами РЭБ

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксированы лишь на одном из промышленных предприятий. Обломки сбитого дрона спровоцировали возгорание объекта, на месте уже работают пожарные.