Обломки одного из десяти БПЛА под Воронежем вызвали пожар на промпредприятии
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о поражении около десяти украинских беспилотников над регионом. Часть из них уничтожена силами ПВО, остальные подавлены системами РЭБ
По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал. Повреждения зафиксированы лишь на одном из промышленных предприятий. Обломки сбитого дрона спровоцировали возгорание объекта, на месте уже работают пожарные.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил местных жителей Гусев.
Напомним, что минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили свыше 50 беспилотников ВСУ. Атаки продолжились и в дневное время суток, а к вечеру 27 октября Минобороны сообщило об поражении ещё нескольких десятков БПЛА.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ