Ещё семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами

Дежурные силы ПВО Вооружённых сил РФ продолжают защищать российскую землю от атак украинских беспилотников. В период с 20:20 до 22:50 расчёты зенитных комплексов уничтожили ещё семь дронов противника, сообщили в МО.

Воздушные цели поражены над тремя регионами России. Четыре БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью, два — над Брянской, а последний — над Воронежской. Данные о последствиях на земле не приводятся.