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Регион
27 октября, 20:30

Ещё семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами

Дежурные силы ПВО Вооружённых сил РФ продолжают защищать российскую землю от атак украинских беспилотников. В период с 20:20 до 22:50 расчёты зенитных комплексов уничтожили ещё семь дронов противника, сообщили в МО.

Воздушные цели поражены над тремя регионами России. Четыре БПЛА самолётного типа сбили над Белгородской областью, два — над Брянской, а последний — над Воронежской. Данные о последствиях на земле не приводятся.

Над Брянской, Белгородской и Курской областями ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ
Над Брянской, Белгородской и Курской областями ПВО сбили 26 БПЛА ВСУ

Напомним, что минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую, Липецкую, Орловскую, Воронежскую и Курскую области. Суммарно силы ПВО сбили 51 беспилотник врага.

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Илья Пушкарев
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