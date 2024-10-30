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30 октября, 09:53

Новейшие дроны «Князь Вандал Новгородский» разнесли колонну техники ВСУ под Курском

Дроны «Князь Вандал Новгородский» ударили по колонне техники ВСУ около Суджи

Новейшие российские дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» ударили по колонне бронетехники ВСУ, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя видео ударов.

Кадры работы БПЛА «Князь Вандал Новгородский» в курском приграничье. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По данным телеграм-канала, операторы дронов действовали при поддержке спецназа. Беспилотники «Князь Вандал Новгородский» управляются по проводной связи с использованием оптоволоконного кабеля, поэтому засечь пункт управления нереально из-за отсутствия радиосигналов.

Напомним, впервые подобные дроны наши бойцы начали применять в конце августа. Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что «Князь Вандал Новгородский» оснащён расширенной версией катушки с оптоволоконными шнурами. Такие катушки содержат в себе 20-километровый кабель вместо стандартного 10-километрового.

«Уничтожали и жгли»: Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
«Уничтожали и жгли»: Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области
Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
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