Новейшие дроны «Князь Вандал Новгородский» разнесли колонну техники ВСУ под Курском

Новейшие российские дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» ударили по колонне бронетехники ВСУ, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя видео ударов.

Кадры работы БПЛА «Князь Вандал Новгородский» в курском приграничье. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По данным телеграм-канала, операторы дронов действовали при поддержке спецназа. Беспилотники «Князь Вандал Новгородский» управляются по проводной связи с использованием оптоволоконного кабеля, поэтому засечь пункт управления нереально из-за отсутствия радиосигналов.