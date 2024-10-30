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30 октября, 03:27

«Уничтожали и жгли»: Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области

Российские бойцы предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области. В операции отличились тульские десантники, которые не дали врагу проникнуть на территорию при помощи расчётов самоходных гаубиц «Гвоздика».

По данным Минобороны, вражеская техника противника, идущая к Глушковскому району, была обнаружена расчётами БПЛА. После этого полученные координаты были переданы артиллеристам для уничтожения цели.

«Точным огнём осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчёты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — рассказали в Минобороны.

В результате ВСУ лишились техники советского и зарубежного производства.

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Ранее Life.ru сообщал, что около 300 украинских военнослужащих попытались вырваться из окружения в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно о массовом бегстве украинских офицеров из региона.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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