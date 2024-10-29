В сообщении отмечается, что экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные удары по бронетехнике и подразделениям ВСУ, выполняя пуски ракет парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения они произвели манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром. В результате боевых действий была уничтожена замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что около 300 украинских военнослужащих попытались вырваться из окружения в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно о массовом бегстве украинских офицеров из региона. В настоящее время оставшиеся солдаты оказались в безвыходной ситуации и, судя по переговорам, не знают, как действовать дальше.