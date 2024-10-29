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29 октября, 12:36

Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи российских штурмовиков Су-25, согласно информации Министерства обороны РФ, уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

В приграничном районе Курской области уничтожена БМП CV-90 ВСУ. Видео © Минобороны РФ

В сообщении отмечается, что экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные удары по бронетехнике и подразделениям ВСУ, выполняя пуски ракет парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения они произвели манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром. В результате боевых действий была уничтожена замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что около 300 украинских военнослужащих попытались вырваться из окружения в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно о массовом бегстве украинских офицеров из региона. В настоящее время оставшиеся солдаты оказались в безвыходной ситуации и, судя по переговорам, не знают, как действовать дальше.

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Минобороны РФ

Марина Фещенко
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