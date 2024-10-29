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29 октября, 12:01

Почти 30 тысяч солдат ВСУ уже не вернутся домой из «курской мясорубки» Зеленского

Минобороны: ВСУ потеряли 27 950 бойцов за время боёв в Курской области

ВСУ благодаря своей кровавой вылазке в Курскую область лишились 27 950 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего <...> противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США», — сказали там.

За последние 24 часа ВСУ потеряли более в приграничье 400 солдат, добавили в ведомстве, а также 16 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 2 боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин.

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Ранее Life.ru сообщал, что около 300 военнослужащих ВСУ предприняли попытку покинуть окружение в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно о массовом бегстве украинских офицеров из Курской области. В настоящее время оставшиеся солдаты оказались брошенными и, судя по переговорам, не знают, как действовать дальше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Александра Мышляева
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