За последние 24 часа ВСУ потеряли более в приграничье 400 солдат, добавили в ведомстве, а также 16 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 2 боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин.

Ранее Life.ru сообщал, что около 300 военнослужащих ВСУ предприняли попытку покинуть окружение в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего более ста из них были уничтожены. Кроме того, наша разведка перехватила радиосообщения противника, из которых стало известно о массовом бегстве украинских офицеров из Курской области. В настоящее время оставшиеся солдаты оказались брошенными и, судя по переговорам, не знают, как действовать дальше.