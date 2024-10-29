Более сотни ВСУшников ликвидированы при попытке вырваться из окружения под Курском

Около 300 ВСУшников попытались выйти из окружения в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего свыше сотни из них были уничтожены ВС России. Об этом сообщает Mash, публикуя видео ударов.

Кадры ударов по противнику в Курской области. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, минувшей ночью ВСУ без тяжёлой техники пытались прорваться в направлении Малой Локни, однако наши ребята накрыли их ударами артиллерии и сбросами с дронов. Ещё 25 украинских бойцов были уничтожены во время трёх попыток атак на российские позиции в районе Новоивановки. После серии накатов была практически полностью уничтожена некогда элитная 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Потери подразделения — около 80% от численности в 3,5-4 тысячи солдат.