Более сотни ВСУшников ликвидированы при попытке вырваться из окружения под Курском
Mash: Уничтожено более 100 бойцов ВСУ, пытавшихся выйти из окружения под Курском
Около 300 ВСУшников попытались выйти из окружения в районе села Погребки Суджанского района Курской области, в результате чего свыше сотни из них были уничтожены ВС России. Об этом сообщает Mash, публикуя видео ударов.
Кадры ударов по противнику в Курской области. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, минувшей ночью ВСУ без тяжёлой техники пытались прорваться в направлении Малой Локни, однако наши ребята накрыли их ударами артиллерии и сбросами с дронов. Ещё 25 украинских бойцов были уничтожены во время трёх попыток атак на российские позиции в районе Новоивановки. После серии накатов была практически полностью уничтожена некогда элитная 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Потери подразделения — около 80% от численности в 3,5-4 тысячи солдат.
Кроме того, наша разведка перехватила радиопереговоры противника, из которых узнала о массовом бегстве украинских офицеров из Курской области. Сейчас брошенные солдаты остались предоставлены сами себе и, судя по переговорам, не понимают, что делать.
Ранее сообщалось, что российские морпехи разгромили колонну бронетехники ВСУ в Курской области. Между тем с начала боевых действий в российском регионе противник понёс потери, превышающие 27,5 тысячи военнослужащих.
Telegram / Минобороны России