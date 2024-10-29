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Регион
29 октября, 03:45

Российские морпехи разгромили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области

В Курской области морпехи Черноморского флота российской группировки войск «Север» уничтожили колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и провели контратаку на позиции противника, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские войска попытались атаковать российские позиции, отправив в бой колонну, в состав которой входили две бронемашины и два танка.

Морпехи Черноморского флота разгромили колонну ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Операторы разведывательных беспилотников обнаружили передвижение колонны и передали её координаты на командный пункт. В результате, действуя малыми группами с поддержкой артиллерии и FPV-дронов, морпехи успешно уничтожили противника и осуществили контратаку.

Под давлением российских бойцов украинские силы оставили на поле боя раненых и убитых, а также вооружение, натовские боеприпасы и технику. Командир отряда с позывным Малой прокомментировал ситуацию, отметив, что противник часто ожидает, что российские силы будут действовать колонной, однако в действительности они используют тактику небольших групп, что позволяет значительно сократить численность противника.

Российские морпехи ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области
Российские морпехи ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области

Морпехи регулярно проводят успешные операции в Курской области. Не так давно они уничтожили группу ВСУ в приграничье региона, всего в четырёх километрах от Суджи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
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