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28 октября, 08:42

Морпехи уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, до Суджи — всего четыре километра

SHOT: ВС России осталось пройти четыре километра до Суджи Курской области

Российские военные приблизились к Судже. До города, по данным SHOT, осталось 4 км. За выходные в Курской области ликвидировано около 400 ВСУшников, освобождено три населённых пункта: сёла Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В плен взято 15 украинцев, в том числе женщина, которая прошла подготовку в Великобритании.

Работа морских пехотинцев в приграничном районе Курской области. Видео © SHOT

Ещё несколько ключевых событий в Курской области. Большинство пленных ВСУшников сдались из-за отсутствия огневой поддержки, а также отсутствия связи. Российская авиация нанесла мощные удары по окраинам села Гуево в Суджанском районе, откуда ВСУ пытались провести ротацию войск. Результатом работы авиации стало уничтожение вражеской техники и личного состава.

Возле сёл Плехово и Новоивановка противник пытался атаковать элитные подразделения морской пехоты 810-й и 155-й бригад. В ходе ожесточённого боя ВСУ понесли потери до 50 человек. Ликвидированы 21-я и 41-я бригады ВСУ, а оставшиеся в живых были вынуждены сложить оружие и сдаться.

После оставления позиций военнослужащие ВСУ начали активно минировать подходы к ранее занятым ими окопам. Разминирование освобождённых территорий ведут бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Север». Морские пехотинцы Тихоокеанского флота «северян» также уничтожили группировку ВСУ в опорном пункте в приграничном районе Курской области (видео).

В зоне СВО заметили танк с «дредами», не оставляющими шансов дронам ВСУ
В зоне СВО заметили танк с «дредами», не оставляющими шансов дронам ВСУ

Ранее пленные украинские бойцы обратились в своим товарищам, которых Киеву отправляет в Курскую область. Солдаты призвали их одуматься, ведь в РФ их никто, кроме смерти, не ждёт.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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