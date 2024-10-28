Морпехи уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, до Суджи — всего четыре километра

Российские военные приблизились к Судже. До города, по данным SHOT, осталось 4 км. За выходные в Курской области ликвидировано около 400 ВСУшников, освобождено три населённых пункта: сёла Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В плен взято 15 украинцев, в том числе женщина, которая прошла подготовку в Великобритании.

Работа морских пехотинцев в приграничном районе Курской области. Видео © SHOT

Ещё несколько ключевых событий в Курской области. Большинство пленных ВСУшников сдались из-за отсутствия огневой поддержки, а также отсутствия связи. Российская авиация нанесла мощные удары по окраинам села Гуево в Суджанском районе, откуда ВСУ пытались провести ротацию войск. Результатом работы авиации стало уничтожение вражеской техники и личного состава.

Возле сёл Плехово и Новоивановка противник пытался атаковать элитные подразделения морской пехоты 810-й и 155-й бригад. В ходе ожесточённого боя ВСУ понесли потери до 50 человек. Ликвидированы 21-я и 41-я бригады ВСУ, а оставшиеся в живых были вынуждены сложить оружие и сдаться.

После оставления позиций военнослужащие ВСУ начали активно минировать подходы к ранее занятым ими окопам. Разминирование освобождённых территорий ведут бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Север». Морские пехотинцы Тихоокеанского флота «северян» также уничтожили группировку ВСУ в опорном пункте в приграничном районе Курской области (видео).