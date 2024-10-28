В зоне СВО заметили танк с «дредами», не оставляющими шансов дронам ВСУ

Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» ВС России создали защитный «мангал» от FPV-дронов, который издали похож на дреды — причёску, представляющую собой спутанные в тугие жгуты волосы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российские танкисты создали конструкцию, основываясь на боевом опыте в зоне СВО. Данный «мангал» — это надстройка над башней танка, по периметру которой установлены стальные промышленные канаты. Расстояние между ними рассчитано так, чтобы заряд дрона противника детонировал вне брони боевой машины и не повредил её. По словам военнослужащих, у беспилотников почти нет шансов пролететь сквозь «дреды». Кроме того, на танке установили средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она», — агентство слова командира танка с позывным «Федя».