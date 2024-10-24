ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) применяют дроны типа «Баба-яга» в Херсонской области. Они используются, как платформа для подъёма в воздух сразу нескольких FPV-дронов или боеприпасов, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Разные технологии появились у противника, которые применяются по всей ЛБС [линии боевого соприкосновения] на Херсонщине. Например, «Бабу-ягу» они привязывают к Starlink, и она несёт на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их», — приводит ТАСС слова губернатора.

Сальдо уточнил, что снизу у указанного гексакоптера находится защитный экран. Подавить «Бабу-ягу» средствами радиоэлектронной борьбы довольно сложно, однако российские военные справляются с уничтожением этого вооружения. По словам губернатора, после сброса с носителя, который выступает в качестве ретранслятора, FPV-дроны способны пролететь до 20 километров.

«Баба-яга» — это тяжёлый сельскохозяйственный дрон, который специально модернизируют для сброса снарядов. Это вооружение может нести заряды весом до 40-50 килограмм.