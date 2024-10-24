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24 октября, 11:45

ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области

Сальдо: ВСУ используют тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» как «матку» для FPV-дронов

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинский дрон «Баба-яга». Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) применяют дроны типа «Баба-яга» в Херсонской области. Они используются, как платформа для подъёма в воздух сразу нескольких FPV-дронов или боеприпасов, заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Разные технологии появились у противника, которые применяются по всей ЛБС [линии боевого соприкосновения] на Херсонщине. Например, «Бабу-ягу» они привязывают к Starlink, и она несёт на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их», — приводит ТАСС слова губернатора.

Сальдо уточнил, что снизу у указанного гексакоптера находится защитный экран. Подавить «Бабу-ягу» средствами радиоэлектронной борьбы довольно сложно, однако российские военные справляются с уничтожением этого вооружения. По словам губернатора, после сброса с носителя, который выступает в качестве ретранслятора, FPV-дроны способны пролететь до 20 километров.

«Баба-яга» — это тяжёлый сельскохозяйственный дрон, который специально модернизируют для сброса снарядов. Это вооружение может нести заряды весом до 40-50 килограмм.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные сбили гексакоптер ВСУ «Баба-яга» при помощи воздушного тарана в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что это была заслуга группировки войск «Север».

Дарья Нарыкова
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