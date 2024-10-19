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19 октября, 16:10

«Взяли на таран»: Наши парни спустили с небес на землю вражеский гексакоптер «Баба-яга»

Минобороны: ВС РФ сбили гексакоптер ВСУ «Баба-яга» при помощи воздушного тарана

ВС РФ сбили украинский гексакоптер типа «Баба-яга» в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ тараном сбили гексакоптер ВСУ «Баба-яга». Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки войск «Север» практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчёты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы тульского десанта из 2-й ОДШР прорвались в Любимовку Курской области на двух боевых бронированных машинах «Тайфун». На видео, снятом с дрона, видно, как две машины заезжают в населённый пункт и останавливаются у разных домов. Из них выходят люди и проверяют здания. Однако по ролику неясно, столкнулись ли бойцы с каким-либо сопротивлением.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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