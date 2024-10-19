«Взяли на таран»: Наши парни спустили с небес на землю вражеский гексакоптер «Баба-яга»

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы тульского десанта из 2-й ОДШР прорвались в Любимовку Курской области на двух боевых бронированных машинах «Тайфун». На видео, снятом с дрона, видно, как две машины заезжают в населённый пункт и останавливаются у разных домов. Из них выходят люди и проверяют здания. Однако по ролику неясно, столкнулись ли бойцы с каким-либо сопротивлением.