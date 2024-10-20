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20 октября, 04:46

Журнал NI включил Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в топ-5 лучших танков мира

Танк Т-14 «Армата». Обложка © Telegram / Минобороны России

Танк Т-14 «Армата». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» были признаны одними из лучших в мире, попав в рейтинг американского журнала The National Interest (NI).

В статье отмечается, что Т-14 «Армата» обладает уникальными характеристиками, повышающими безопасность экипажа и уменьшающими уязвимость танка. В свою очередь, Т-90М «Прорыв» выделяется высокой эффективностью в боевых действиях. Эти танки заняли места в пятёрке лучших вместе с американским M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейским К2 Black Panther и израильской Merkava V.

Командир танкового взвода: Т-90 "Прорыв" работает на отлично
Командир танкового взвода: Т-90 "Прорыв" работает на отлично

Ранее российские десантники, входящие в группировку войск «Север», уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежащий украинской бронегруппе, на границе Курской области.

Артём Гапоненко
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