Курская сводка: более 27,5 тыс. солдат ВСУ уже полегло в приграничье
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 350 военнослужащих
За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 350 военнослужащих. Об этом доложило на брифинге в понедельник, 28 октября, Минобороны России.
Уничтожены семь единиц бронетехники, включая одну боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий — среди них пять самоходных установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ, по данным военного ведомства, сдались в плен.
Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери, превышающие 27, 5 тысяч военнослужащих, а также 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США).
Ранее нацисты «Кракена» увязли в курском болоте и преподнесли нашему десанту бронированный дар. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ