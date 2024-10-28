Курская сводка: более 27,5 тыс. солдат ВСУ уже полегло в приграничье

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 350 военнослужащих. Об этом доложило на брифинге в понедельник, 28 октября, Минобороны России.

Уничтожены семь единиц бронетехники, включая одну боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий — среди них пять самоходных установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ, по данным военного ведомства, сдались в плен.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери, превышающие 27, 5 тысяч военнослужащих, а также 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США).