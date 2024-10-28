Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:51

Курская сводка: более 27,5 тыс. солдат ВСУ уже полегло в приграничье

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 350 военнослужащих

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 350 военнослужащих. Об этом доложило на брифинге в понедельник, 28 октября, Минобороны России.

Уничтожены семь единиц бронетехники, включая одну боевую машину пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий — среди них пять самоходных установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ, по данным военного ведомства, сдались в плен.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери, превышающие 27, 5 тысяч военнослужащих, а также 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США).

Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле
Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле

Ранее нацисты «Кракена» увязли в курском болоте и преподнесли нашему десанту бронированный ‎дар. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar