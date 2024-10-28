Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле
Журналисты NYT нашли свидетельства очевидцев преступлений ВСУ в Курской области
Американская газета The New York Times сообщила о предполагаемых военных преступлениях украинских сил в Курской области.
В частности, российский волонтёр Мария Скроб поделилась с журналистами информацией о том, как украинские военные, атаковавшие поселок Кореёво, открывали огонь по мирным жителям.
Она отметила, что стрельба велась по каждому автомобилю, который приближался к месту инцидента.
Жители Куриловки также подтвердили подобные случаи. В публикации издания упоминается, что в приграничной зоне Курска было найдено множество тел мирных граждан.
Ранее нацисты «Кракена» увязли в курском болоте и преподнесли нашему десанту бронированный дар. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС