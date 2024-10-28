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28 октября, 09:36

Американская пресса поведала о зверствах укро-воинов на Курской земле

Журналисты NYT нашли свидетельства очевидцев преступлений ВСУ в Курской области

Американская газета The New York Times сообщила о предполагаемых военных преступлениях украинских сил в Курской области.

В частности, российский волонтёр Мария Скроб поделилась с журналистами информацией о том, как украинские военные, атаковавшие поселок Кореёво, открывали огонь по мирным жителям.

Она отметила, что стрельба велась по каждому автомобилю, который приближался к месту инцидента.

Жители Куриловки также подтвердили подобные случаи. В публикации издания упоминается, что в приграничной зоне Курска было найдено множество тел мирных граждан.

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Ранее нацисты «Кракена» увязли в курском болоте и преподнесли нашему десанту бронированный ‎дар. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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