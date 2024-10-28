Американская газета The New York Times сообщила о предполагаемых военных преступлениях украинских сил в Курской области.

В частности, российский волонтёр Мария Скроб поделилась с журналистами информацией о том, как украинские военные, атаковавшие поселок Кореёво, открывали огонь по мирным жителям.

Она отметила, что стрельба велась по каждому автомобилю, который приближался к месту инцидента.

Жители Куриловки также подтвердили подобные случаи. В публикации издания упоминается, что в приграничной зоне Курска было найдено множество тел мирных граждан.