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27 октября, 16:05

ВС РФ вывезли из опасного района Курской области неунывающую 91-летнюю бабушку

Самую задорную 91-летнюю бабушку эвакуировали наши бойцы из опасного района Курской области. Видео общения российского военнослужащего с удалой пенсионеркой опубликовал SHOT.

Вера Владимировна, которую наши бойцы вывезли из Курской области, говорит, что всё будет хорошо. Видео © SHOT

Своим оптимизмом Вера Владимировна заразила всех, кому довелось с ней пообщаться. Стойкости и жизнелюбию пенсионерки из деревни Русская Конопелька могут позавидовать многие.

По мере продвижения наших военных на курщине бойцы вывозят жителей опасных районов подальше от обстрелов.

Военнослужащий с позывным Димыч прислал волонтёрам Народного фронта видео с бабушкой, которую он эвакуировал. Вера Владимировна верит в победу и заявляет: «Всё будет хорошо!».

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Ранее Life.ru сообщал о том, что бойцы российской группировки «Центр» эвакуировали гражданских из Украинска. Всем вывезенным мирным жителям предоставили ПВР и всё необходимое.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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