Командование ВСУ бросило погибать под Часовым Яром латиноамериканских наёмников, сейчас иностранцы не могут покинуть позиции и отступить из-за тяжёлых ранений, тщетно прося украинскую сторону об эвакуации. Об этом рассказали РИА «Новости» бойцы российской группировки войск «Юг», ссылаясь на радиоперехваты.

«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наёмников — прим. Life.ru) есть раненые», — поделился военнослужащий ВС РФ.

Он включил записи радиоперехватов, где иностранные наёмники жалуются, что весь состав «реально потрёпанный» и уже на пределе своих сил. Иностранец также жалуется, что российские войска наносят удары без перерыва, даже ночью: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, миномёты». Наёмники сетуют, что командование ВСУ их бросило и не оказывает никакой поддержки, в подразделении нет медикаментов, нечем лечить раненых и нет возможности отступить своими силами.