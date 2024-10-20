Польского военкора шокировало отчаяние солдат ВСУ во время поездки на фронт
Польский журналист Вирвал: ВСУ пребывают в депрессивном настроении на фронте
Депрессивное настроение угнетает солдат украинских ВС, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом написал в материале для Onet польский журналист Марцин Вирвал.
«Я общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — сообщил он.
Последняя поездка Вирвала на Донбасс у него состоялась в феврале этого года. По его словам, уже тогда солдаты ВСУ ощущали, что дела будут становиться только хуже. Сейчас упаднические настроения продолжают усугубляться, а украинские солдаты говорят не о том, удастся ли удержать оборону позиций, а о том, когда перейдут под контроль ВС РФ.
«В Купянске уже объявлена эвакуация. Это многое говорит о том, что там происходит. Аналогичная ситуация и на стыке Донецкой и Луганской областей. Чрезвычайно важное для Украины место — Часов Яр, куда отошли украинцы после сдачи Бахмута, до сих пор обороняется, но если россияне его захватят, то дорога к важнейшим городам Донбасса — Славянску и Краматорску — станет намного легче», — добавил журналист.
Поводов для ликования у Украины действительно сейчас нет. Банковая пыталась создать такой, устроив военную авантюру под Курском, а теперь представьте себе лица украинских солдат, не понимающих целей вторжения в Курскую область, когда командование ВСУ говорит, что эвакуации из приграничья не будет, поскольку российская армия отрезала все пути к отступлению.
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