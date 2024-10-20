Польского военкора шокировало отчаяние солдат ВСУ во время поездки на фронт

Депрессивное настроение угнетает солдат украинских ВС, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом написал в материале для Onet польский журналист Марцин Вирвал.

«Я общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным», — сообщил он.

Последняя поездка Вирвала на Донбасс у него состоялась в феврале этого года. По его словам, уже тогда солдаты ВСУ ощущали, что дела будут становиться только хуже. Сейчас упаднические настроения продолжают усугубляться, а украинские солдаты говорят не о том, удастся ли удержать оборону позиций, а о том, когда перейдут под контроль ВС РФ.

«В Купянске уже объявлена эвакуация. Это многое говорит о том, что там происходит. Аналогичная ситуация и на стыке Донецкой и Луганской областей. Чрезвычайно важное для Украины место — Часов Яр, куда отошли украинцы после сдачи Бахмута, до сих пор обороняется, но если россияне его захватят, то дорога к важнейшим городам Донбасса — Славянску и Краматорску — станет намного легче», — добавил журналист.