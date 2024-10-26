Солдаты ВС РФ эвакуировали мирных жителей из освобождённого Украинска
Населённый пункт Украинск. Обложка © Telegram / Минобороны России
Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» провели эвакуацию мирных жителей из населённого пункта Украинск (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Эвакуируемые направляются в пункты временного размещения, где им предоставляются необходимые условия для проживания и всё необходимое, уточнили в ведомства.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск в ДНР 26 сентября.
Ранее российские солдаты нанесли авиаудар по месту временной дислокации ВСУ с помощью трёхтонной царь-бомбы, уничтожив вместе с ним ещё и склад с боеприпасами в Курахове ДНР. Также Армия РФ начала готовиться к проведению контратаки, которая окончательно выбьет ВСУ из города Селидово.