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Регион
26 октября, 03:37

Солдаты ВС РФ эвакуировали мирных жителей из освобождённого Украинска

Населённый пункт Украинск. Обложка © Telegram / Минобороны России

Населённый пункт Украинск. Обложка © Telegram / Минобороны России

Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» провели эвакуацию мирных жителей из населённого пункта Украинск (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Эвакуируемые направляются в пункты временного размещения, где им предоставляются необходимые условия для проживания и всё необходимое, уточнили в ведомства.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск в ДНР 26 сентября.

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Ранее российские солдаты нанесли авиаудар по месту временной дислокации ВСУ с помощью трёхтонной царь-бомбы, уничтожив вместе с ним ещё и склад с боеприпасами в Курахове ДНР. Также Армия РФ начала готовиться к проведению контратаки, которая окончательно выбьет ВСУ из города Селидово.

Артём Гапоненко
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