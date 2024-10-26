Солдаты ВС РФ эвакуировали мирных жителей из освобождённого Украинска

Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» провели эвакуацию мирных жителей из населённого пункта Украинск (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Эвакуируемые направляются в пункты временного размещения, где им предоставляются необходимые условия для проживания и всё необходимое, уточнили в ведомства.