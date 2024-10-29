Украинский генерал признался в бесцельности авантюры Зеленского под Курском
Генерал ВСУ Марченко не понимает конечной цели вторжения в Курскую область
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что не понимает цели атаки на Курскую область. По его словам, киевский режим тратит огромные ресурсы на этот регион, и без чёткой конечной цели вряд ли получится добиться успехов.
«Я не знаю конечной цели курской операции. Пополнение туда идёт быстрее, чем на Купянском или на других направлениях... Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше», — сказал Марченко.
Напомним, украинские войска попытались прорваться в Курскую область утром 6 августа. По последним данным, за всё время боёв потери противника составили более 26 050 военнослужащих. Кроме того, киевский режим лишился 176 танков, 995 боевых бронированных машин, 104 БТР, 93 БМП, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО (в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США), 9 пусковых установок ЗРК, 56 станций РЭБ.
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