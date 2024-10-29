Украинский генерал признался в бесцельности авантюры Зеленского под Курском

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что не понимает цели атаки на Курскую область. По его словам, киевский режим тратит огромные ресурсы на этот регион, и без чёткой конечной цели вряд ли получится добиться успехов.

«Я не знаю конечной цели курской операции. Пополнение туда идёт быстрее, чем на Купянском или на других направлениях... Для того чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше», — сказал Марченко.