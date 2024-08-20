ВС РФ выпустили под Курском незасекаемого "Князя Вандала Новгородского"
Эксперт Литовкин: ВС РФ начали применять в Курской области устойчивый к РЭБ дрон
ВС РФ начали применять в Курской области новый новый тип FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский". Такой БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления нереально из-за отсутствия радиосигналов, отметил военный обозреватель Виктор Литовкин.
"Катушка со специальным оптоволоконным кабелем разматывается на расстояние до 20 км. Система обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество картинки на терминале у оператора, повышая управляемость", — пояснил эксперт в беседе aif.ru.
По словам эксперта, средства РЭБ на равный бой с таким дроном выйти не могут. Кстати, беспилотник разработали в Великом Новгороде, поэтому и назвали "Князь Вандал Новгородский". Литовкин отметил, что такое оружие нельзя назвать "шагом в будущее", так как ранние модели тоже управлялись с помощью провода, однако это неплохой вариант, чтобы не позволить врагу обнаружить себя.
Ранее Life.ru рассказывал, что боец батальона "Алания" научился сбивать украинские тяжёлые БПЛА "Баба-яга" прямо в воздухе. По словам военнослужащего, он даже не думал, что вражеские дроны можно ликвидировать в небе. Дуэли с киевскими беспилотниками уже стали фишкой солдата с позывным Джамбо.
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