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20 августа, 18:29

ВС РФ выпустили под Курском незасекаемого "Князя Вандала Новгородского"

Эксперт Литовкин: ВС РФ начали применять в Курской области устойчивый к РЭБ дрон

ВС РФ начали применять в Курской области новый новый тип FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский". Такой БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления нереально из-за отсутствия радиосигналов, отметил военный обозреватель Виктор Литовкин.

"Катушка со специальным оптоволоконным кабелем разматывается на расстояние до 20 км. Система обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество картинки на терминале у оператора, повышая управляемость", — пояснил эксперт в беседе aif.ru.

По словам эксперта, средства РЭБ на равный бой с таким дроном выйти не могут. Кстати, беспилотник разработали в Великом Новгороде, поэтому и назвали "Князь Вандал Новгородский". Литовкин отметил, что такое оружие нельзя назвать "шагом в будущее", так как ранние модели тоже управлялись с помощью провода, однако это неплохой вариант, чтобы не позволить врагу обнаружить себя.

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Ранее Life.ru рассказывал, что боец батальона "Алания" научился сбивать украинские тяжёлые БПЛА "Баба-яга" прямо в воздухе. По словам военнослужащего, он даже не думал, что вражеские дроны можно ликвидировать в небе. Дуэли с киевскими беспилотниками уже стали фишкой солдата с позывным Джамбо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Александра Мышляева
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