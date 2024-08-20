Боец ВС РФ научился сбивать тяжёлые украинские БПЛА "Баба-яга" при помощи дрона

Боец батальона "Алания" научился сбивать украинские тяжёлые БПЛА "Баба-яга" прямо в воздухе. Об этом солдат с позывным Джамбо рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Боец батальона "Алания" с позывным Джамбо рассказал, как научился сбивать БПЛА ВСУ "Баба-яга" в воздухе. Обложка © Telegram / RT на русском

По словам военнослужащего, он даже не думал, что вражеские дроны можно ликвидировать в небе. Дуэли с киевскими беспилотниками уже стали фишкой Джамбо. Например, за последние три недели он уничтожил таким способом четыре вражеских "птицы".

"Всё зависит от скорости "Бабы-яги", высоты, где он находится, на какой высоте летит. Нужно вовремя заметить", — пояснил он.