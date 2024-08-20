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20 августа, 14:18

Боец ВС РФ научился сбивать тяжёлые украинские БПЛА "Баба-яга" при помощи дрона

Боец батальона "Алания" с позывным Джамбо. Обложка © RT на русском

Боец батальона "Алания" с позывным Джамбо. Обложка © RT на русском

Боец батальона "Алания" научился сбивать украинские тяжёлые БПЛА "Баба-яга" прямо в воздухе. Об этом солдат с позывным Джамбо рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Боец батальона "Алания" с позывным Джамбо рассказал, как научился сбивать БПЛА ВСУ "Баба-яга" в воздухе. Обложка © Telegram / RT на русском

По словам военнослужащего, он даже не думал, что вражеские дроны можно ликвидировать в небе. Дуэли с киевскими беспилотниками уже стали фишкой Джамбо. Например, за последние три недели он уничтожил таким способом четыре вражеских "птицы".

"Всё зависит от скорости "Бабы-яги", высоты, где он находится, на какой высоте летит. Нужно вовремя заметить", — пояснил он.

"Бабу Ягу" поймали в сеть: Наши успешно применили "рыболовный" приём против украинского дрона
"Бабу Ягу" поймали в сеть: Наши успешно применили "рыболовный" приём против украинского дрона

Ранее Life.ru рассказал о том, что ВС РФ удалось уничтожить два украинских БПЛА "Баба-яга" в приграничном районе Курска. По данным Минобороны, российские военнослужащие-операторы смогли нанести удар по дронам противника прямо в воздухе.

Наталья Афонина
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