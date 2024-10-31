Средства РЭБ подавили девять БПЛА над Ростовской областью

Над территорией Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлено девять украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.