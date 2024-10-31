Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 03:32

Средства РЭБ подавили девять БПЛА над Ростовской областью

Голубев: Девять беспилотников подавлены средствами РЭБ над Ростовской областью

Над территорией Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлено девять украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Силы ПВО сбили по беспилотнику над Чёрным и Азовским морями
Силы ПВО сбили по беспилотнику над Чёрным и Азовским морями

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) также уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar