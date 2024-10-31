Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 16:45

Росавиация: Работу аэропорта Уфы временно ограничили

Из соображения обеспечения безопасности полётов в аэропорту Уфы были введены временные ограничения работы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в его посте.

Кореняко добавил, что в настоящий момент основной приоритет воздушной гавани — безопасность полётов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и прочие службы аэропорта делают всё возможное для решения ситуации.

Росавиация раскрыла название компании, эксплуатирующей жёстко севший Ан-2
Росавиация раскрыла название компании, эксплуатирующей жёстко севший Ан-2

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения были сняты в тот же день.Также ограничения на приём и отправку самолётов были введены в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Но и их довольно быстро отменили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar