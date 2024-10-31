Росавиация: Работу аэропорта Уфы временно ограничили

Из соображения обеспечения безопасности полётов в аэропорту Уфы были введены временные ограничения работы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в его посте.