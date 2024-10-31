Росавиация: Работу аэропорта Уфы временно ограничили
Из соображения обеспечения безопасности полётов в аэропорту Уфы были введены временные ограничения работы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в его посте.
Кореняко добавил, что в настоящий момент основной приоритет воздушной гавани — безопасность полётов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и прочие службы аэропорта делают всё возможное для решения ситуации.
Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничения были сняты в тот же день.Также ограничения на приём и отправку самолётов были введены в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Но и их довольно быстро отменили.
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