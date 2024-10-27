Росавиация раскрыла название компании, эксплуатирующей жёстко севший Ан-2

Самолёт Ан-2, который совершил жёсткую посадку недалеко от Ессентуков, принадлежал зарегистрированной в Ставрополе компании «Авиахим Югтост 26». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве сообщили, что расследование причин аварии будет осуществлено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) совместно с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации. Кроме того, следствие пройдёт в соответствии с действующими нормами по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.