Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 19:13

Росавиация раскрыла название компании, эксплуатирующей жёстко севший Ан-2

Росавиация: Севший в Ессентуках Ан-2 эксплуатировала компания «Авиахим Югтост»

Самолёт Ан-2, который совершил жёсткую посадку недалеко от Ессентуков, принадлежал зарегистрированной в Ставрополе компании «Авиахим Югтост 26». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания «Авиахим Югтост 26»: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что расследование причин аварии будет осуществлено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) совместно с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации. Кроме того, следствие пройдёт в соответствии с действующими нормами по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.

Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 на Ставрополье возросло до четырёх
Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 на Ставрополье возросло до четырёх

Напомним, о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно сегодня. Предварительной причиной крушения воздушного судна является потеря мощности. На месте работают специалисты. Всем людям оказывают помощь.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar