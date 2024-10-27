Росавиация раскрыла название компании, эксплуатирующей жёстко севший Ан-2
Росавиация: Севший в Ессентуках Ан-2 эксплуатировала компания «Авиахим Югтост»
Самолёт Ан-2, который совершил жёсткую посадку недалеко от Ессентуков, принадлежал зарегистрированной в Ставрополе компании «Авиахим Югтост 26». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ан-2 (регистрационный номер RA-33623) эксплуатировала зарегистрированная в Ставрополе компания «Авиахим Югтост 26»: имеет сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что расследование причин аварии будет осуществлено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) совместно с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации. Кроме того, следствие пройдёт в соответствии с действующими нормами по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.
Напомним, о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно сегодня. Предварительной причиной крушения воздушного судна является потеря мощности. На месте работают специалисты. Всем людям оказывают помощь.
Telegram / МЧС России