Названа вероятная причина жёсткой посадки Ан-2 в Ставропольском крае

Предварительная причина крушения самолёта в Ставрополье — потеря мощности. Об этом в личном-телеграм канале сообщает глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

«Друзья, на территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП. По предварительной информации самолет АН-2 потерял мощность и упал», — написал он.

По его информации, на борту было девять человек, двое из которых пострадали.