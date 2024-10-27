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27 октября, 13:57

Названа вероятная причина жёсткой посадки Ан-2 в Ставропольском крае

Глава Предгорья: Ан-2 в Ставрополье мог потерпеть крушение из-за потери мощности

Фото с места жёсткой посадки Ан-2 в Ставропольском крае. Обложка © Глава Предгорья

Фото с места жёсткой посадки Ан-2 в Ставропольском крае. Обложка © Глава Предгорья

Предварительная причина крушения самолёта в Ставрополье — потеря мощности. Об этом в личном-телеграм канале сообщает глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

«Друзья, на территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП. По предварительной информации самолет АН-2 потерял мощность и упал», — написал он.

По его информации, на борту было девять человек, двое из которых пострадали.

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Напомним, о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно сегодня. Изначально сообщалось о пяти людях на борту и одном пострадавшем.

Юрий Лысенко
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