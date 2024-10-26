МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2 в Кировской области

Напомним, сегодня появились сообщения о жёсткой посадке вертолёта санавиации в Кировской области, на борту которого летели четыре человека. Вскоре стало известно, что трое из них погибли, экстренные службы ищут четвёртого. По словам главы региона Александра Соколова, в момент крушения в вертолёте не было пациентов.