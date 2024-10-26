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26 октября, 16:35

МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2 в Кировской области

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

Появились кадры с места крушения вертолёта санавиации Ми-2 в Кировской области. Их опубликовала пресс-служба МЧС РФ.

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Фото © Telegram / МЧС России

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Фото © Telegram / МЧС России

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Фото © Telegram / МЧС России

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Фото © Telegram / МЧС России

На снимках видно, что вертолёт потерпел крушение в лесу. Обломки сильно искорёжены и обгорели.

Очевидцы сообщили о падении вертолёта на Чукотке
Очевидцы сообщили о падении вертолёта на Чукотке

Напомним, сегодня появились сообщения о жёсткой посадке вертолёта санавиации в Кировской области, на борту которого летели четыре человека. Вскоре стало известно, что трое из них погибли, экстренные службы ищут четвёртого. По словам главы региона Александра Соколова, в момент крушения в вертолёте не было пациентов.

Юрий Лысенко
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