МЧС опубликовало кадры с места крушения Ми-2 в Кировской области
Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России
Появились кадры с места крушения вертолёта санавиации Ми-2 в Кировской области. Их опубликовала пресс-служба МЧС РФ.
На снимках видно, что вертолёт потерпел крушение в лесу. Обломки сильно искорёжены и обгорели.
Напомним, сегодня появились сообщения о жёсткой посадке вертолёта санавиации в Кировской области, на борту которого летели четыре человека. Вскоре стало известно, что трое из них погибли, экстренные службы ищут четвёртого. По словам главы региона Александра Соколова, в момент крушения в вертолёте не было пациентов.