Губернатор Соколов: На борту упавшего вертолёта санавиации пациентов не было

На борту потерпевшего крушение в Кировской области вертолёта санавиации не было пациентов. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18:00 вертолёт вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера. На месте работают все профильные службы», — говорится в посте главы области.