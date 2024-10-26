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26 октября, 16:28

Губернатор Соколов: На борту упавшего вертолёта санавиации пациентов не было

На борту потерпевшего крушение в Кировской области вертолёта санавиации не было пациентов. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Чуть раньше 18:00 вертолёт вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера. На месте работают все профильные службы», — говорится в посте главы области.

Очевидцы сообщили о падении вертолёта на Чукотке
Очевидцы сообщили о падении вертолёта на Чукотке

Напомним, о крушении вертолёта Ми-2 в Кировской области стало известно сегодня. Трое находившихся на борту человек погибли, четвёртого ищут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marrilena

Юрий Лысенко
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