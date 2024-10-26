Три человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Кировской области
Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Кировской области, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщили в МЧС России.
«Поступило сообщение о жёсткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились 4 человека», — говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что прибывшие к месту спасатели обнаружили тела троих. Информации о причинах крушения пока нет.
Сегодня утром очевидцы сообщали о падении вертолёта на Чукотке. Как уверяют местные жители, около шести утра они видели, как за сопкой после падения объекта пошёл густой чёрный дым. По координатам предполагаемого места крушения вылетел борт Ми-8, и, по докладу экипажа, ничего не обнаружено.
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