Три человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Кировской области

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Кировской области, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщили в МЧС России.

«Поступило сообщение о жёсткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились 4 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что прибывшие к месту спасатели обнаружили тела троих. Информации о причинах крушения пока нет.