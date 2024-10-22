Четыре человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Нижегородской области

Четыре человека пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта санавиации в Нижегородской области. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несмотря на техническую неисправность, лётчики кружили, но смогли посадить борт в густом лесном массиве. Всего на борту находилось пять человек. Список пострадавших:

Сотрудники экстренных служб на месте жёсткой посадки вертолёта санавиации в Нижегородской области. Видео © SHOT

1. Мирасож С.Г., пациентка, травма бедра 2. Лавренов И.А., врач, сотрясение головного мозга и травма ноги 3. Фёдорова Е.Ю., фельдшер, ушиб грудной клетки 4. Гусаров Виктор, старший пилот, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, перелом бедра, ключицы, ушибленная рана уха

Второй пилот по фамилии Кукинов не пострадал. Как уточняет телеграм-канал, первыми вертолёт заметили проезжавшие мимо пожарные. Бригада подъехала к борту, убедилась, что все живы, и вызвала помощь. Повредившего ногу пилота транспортировали в машину пожарных. Сама винтокрылая машина завалилась на бок, её лопасти поломаны. На место уже прибыли ранее вылетевшие на помощь вертолёты для эвакуации.

Вертолёт санавиации, совершивший жёсткую посадку в Нижегородской области. Фото © SHOT

Предварительная причина ЧП — неисправность одного из двигателей, во время полёта вертолёт стало кружить над лесом. Пилоты оперативно среагировали и сделали всё возможное, чтобы не допустить тяжких последствий. Известно, что один из пилотов, 49-летний Виктор Гусаров, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.