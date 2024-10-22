Под Нижним Новгородом вертолёт совершил жёсткую посадку, есть пострадавшие

В лесу Нижегородской области произошла жесткая посадка вертолёта санитарной авиации. Качественная работа пилотов помогла избежать трагедии, сообщает Национальная служба санитарной авиации (НССА) Ростеха в беседе с ТАСС.

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолёт на землю и предотвратить серьёзную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — сказали в службе.

Уточняется, что предварительной причиной жёсткой посадки стали проблемы с технической частью. Сейчас на место направлены два других вертолёта для эвакуации пассажиров.