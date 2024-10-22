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22 октября, 09:03

Под Нижним Новгородом вертолёт совершил жёсткую посадку, есть пострадавшие

В лесу Нижегородской области произошла жесткая посадка вертолёта санитарной авиации. Качественная работа пилотов помогла избежать трагедии, сообщает Национальная служба санитарной авиации (НССА) Ростеха в беседе с ТАСС.

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолёт на землю и предотвратить серьёзную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — сказали в службе.

Уточняется, что предварительной причиной жёсткой посадки стали проблемы с технической частью. Сейчас на место направлены два других вертолёта для эвакуации пассажиров.

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Недавно в Хьюстоне США произошло крушение вертолёта, который врезался в радиовышку, загорелся и упал на землю. Момент трагедии попал на видео. На место сразу же выехали экстренные службы. О погибших не сообщали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pitrixspotting

Николай Рюмин
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