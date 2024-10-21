В Хьюстоне вертолёт столкнулся с радиовышкой и рухнул
Кадры врезавшегося вертолёта в радиовышку. Обложка © Х / R A W S A L E R T S
В Хьюстоне произошло крушение вертолёта, который врезался в радиовышку, загорелся и упал на землю. Момент катастрофы попал на видео.
Кадры врезавшегося вертолёта в радиовышку в Хьюстоне. Видео © Х / R A W S A L E R T S
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные бригады. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.
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