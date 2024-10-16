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16 октября, 10:16

Истребитель ВМФ США потерпел крушение над вулканом

Истребитель Growler. Обложка © Wikipedia / U.S. Navy

Истребитель Growler. Обложка © Wikipedia / U.S. Navy

В ходе тренировочного полёта над вулканом Рейнир истребитель военно-морского флота США EA-18G «Гроулер» (Growler) потерпел крушение. Об этом рассказала газета The Seattle Times.

По данным агентства, самолёт числился в 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильей. На место крушения был отправлен вертолёт MH-60S в составе поисковой группы. Состояние пилотов не выяснено, ведётся расследование. Стоимость авиатехники составляет 67 миллионов долларов.

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Недавно истребители Су-35С ВКС РФ провели плановое патрулирование неба Курской области, отработав прикрытие авиации, наносящей удары по объектам ВСУ. Также в учениях принимали участие вертолёты.

Николай Рюмин
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