Истребитель ВМФ США потерпел крушение над вулканом

В ходе тренировочного полёта над вулканом Рейнир истребитель военно-морского флота США EA-18G «Гроулер» (Growler) потерпел крушение. Об этом рассказала газета The Seattle Times.

По данным агентства, самолёт числился в 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильей. На место крушения был отправлен вертолёт MH-60S в составе поисковой группы. Состояние пилотов не выяснено, ведётся расследование. Стоимость авиатехники составляет 67 миллионов долларов.