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8 октября, 08:56

F-16 уже не в почёте? Франция отправит ВСУ свои истребители Mirage 2000

Париж отправит Киеву истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года

Истребители Mirage 2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Истребители Mirage 2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Франция намерена передать Украине свои истребители Mirage 2000 с новыми ракетами, но произойдёт это только в начале следующего года.

«Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух — земля и средствами радиоэлектронной борьбы», — написал в соцсетях глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

Количество передаваемых самолётов он не уточнил.

В Париже появились граффити обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов
В Париже появились граффити обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов

О намерении передать Украине истребители Mirage 2000-5 президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял ещё в июне. Париж также собирался подготовить для киевского режима пилотов. Однако позже стало известно, что Париж может передать Вооружённым силам Украины лишь шесть из 26 истребителей Mirage.

Александра Вишнякова
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