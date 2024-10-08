F-16 уже не в почёте? Франция отправит ВСУ свои истребители Mirage 2000
Париж отправит Киеву истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года
Истребители Mirage 2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon
Франция намерена передать Украине свои истребители Mirage 2000 с новыми ракетами, но произойдёт это только в начале следующего года.
«Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух — земля и средствами радиоэлектронной борьбы», — написал в соцсетях глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
Количество передаваемых самолётов он не уточнил.
О намерении передать Украине истребители Mirage 2000-5 президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял ещё в июне. Париж также собирался подготовить для киевского режима пилотов. Однако позже стало известно, что Париж может передать Вооружённым силам Украины лишь шесть из 26 истребителей Mirage.