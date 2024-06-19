В Париже появились граффити обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов
Граффити с изображением истребителей Mirage, которые Франция обещала передать Украине, в виде гробов. Обложка © Liberation
На здании недалеко от офиса газеты Liberation в Париже появились граффити с изображением многоцелевых истребителей Mirage в виде гробов. Об этом в среду, 19 июня, написало само издание.
На фото, которое опубликовало Liberation, пять крупных рисунков на одной из стен. Они были сделаны через трафарет, сверху написано: "Миражи для Украины".
Причём автора перформанса искать, судя по всему, не пришлось, он объявился сам. Как сообщает издание, в редакцию с украинского номера позвонила девушка по имени Марина, которая заявила, что нанесла около 50 подобных граффити, и даже назвала адреса. Примечательно, что с этого же телефона журналистам сообщили о появлении изображений гробов у Эйфелевой башни. Кроме того, утверждается, что с него же звонил заказчик граффити со звёздами Давида, которые были нарисованы на домах Парижа в октябре 2023 года.
Как сообщил Life.ru, в начале июня французский лидер Эмманюэль Макрон отметил, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5, однако точное число самолётов он не назвал. Утверждалось, что Франция поможет подготовить пилотов Незалежной и обучить несколько тысяч бойцов ВСУ. Накануне стало известно, что Париж может передать Вооружённым силам Украины лишь шесть из 26 истребителей Mirage.