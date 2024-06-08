В Париже за граффити с гробами "французских военных на Украине" задержали трёх молдован
BFMTV: Трёх молдован задержали за граффити с гробами "солдат Франции на Украине"
За граффити с гробами французских солдат задержали трёх молдован. Обложка © X / BFMTV
В Париже полиция задержала трёх молдаван за граффити, изображающих гробы французских солдат на Украине. Об этом сообщает в субботу телеканал BFMTV.
"Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью "французский солдат на Украине", — сообщает канал.
У задержанных были найдены перчатки, краска и трафареты данных рисунков.
Напомним, что 7 июня неподалёку от Эйфелевой башни появились пять изображений гробов и надписи: "французский солдат на Украине". По данным СМИ, ответственность за "перформанс" взяла на себя некая группа активистов.