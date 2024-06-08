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Регион
8 июня, 16:57

В Париже за граффити с гробами "французских военных на Украине" задержали трёх молдован

BFMTV: Трёх молдован задержали за граффити с гробами "солдат Франции на Украине"

За граффити с гробами французских солдат задержали трёх молдован. Обложка © X / BFMTV

За граффити с гробами французских солдат задержали трёх молдован. Обложка © X / BFMTV

В Париже полиция задержала трёх молдаван за граффити, изображающих гробы французских солдат на Украине. Об этом сообщает в субботу телеканал BFMTV.

"Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью "французский солдат на Украине", — сообщает канал.

У задержанных были найдены перчатки, краска и трафареты данных рисунков.

Гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине" поставили в центре Парижа
Гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине" поставили в центре Парижа

Напомним, что 7 июня неподалёку от Эйфелевой башни появились пять изображений гробов и надписи: "французский солдат на Украине". По данным СМИ, ответственность за "перформанс" взяла на себя некая группа активистов.

Николай Рюмин
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