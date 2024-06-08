В Париже за граффити с гробами "французских военных на Украине" задержали трёх молдован

В Париже полиция задержала трёх молдаван за граффити, изображающих гробы французских солдат на Украине. Об этом сообщает в субботу телеканал BFMTV.

"Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью "французский солдат на Украине", — сообщает канал.

У задержанных были найдены перчатки, краска и трафареты данных рисунков.