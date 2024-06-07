Центр Парижа разрисовали граффити с гробами "французских солдат на Украине"
BFMTV: В Париже появились граффити с гробами "французских солдат на Украине"
Граффити с изображением гробов "французских солдат на Украине" появились на домах в центре Парижа. Обложка © X / BFMTV
Граффити с изображением гробов "французских солдат на Украине" появились на домах в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Граффити обнаружили утром в пятницу, 7 июня, в районе недалеко от Эйфелевой башни. В общей сложности таких изображений насчитали пять штук. Все они выполнены красной краской и, вероятно, нанесены на жилые здания с помощью трафарета. По данным телеканала, ответственность за "перформанс" взяла на себя некая группа активистов. По их словам, это ответ "на неадекватные действия властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни".
Напомним, 2 июня трое активистов разместили у подножия Эйфелевой башни пять пустых гробов, обёрнутых в национальные флаги Франции, а ещё оставили плакат с надписью "Солдаты Франции, погибшие на Украине". По сообщениям местных СМИ, полицейские задержали троих участников — граждан Украины, Болгарии и Германии, которые привезли всё вышеперечисленное на фургоне. Парижская прокуратура начала расследование по делу "о преднамеренном совершении насилия".