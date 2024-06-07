Центр Парижа разрисовали граффити с гробами "французских солдат на Украине"

Граффити обнаружили утром в пятницу, 7 июня, в районе недалеко от Эйфелевой башни. В общей сложности таких изображений насчитали пять штук. Все они выполнены красной краской и, вероятно, нанесены на жилые здания с помощью трафарета. По данным телеканала, ответственность за "перформанс" взяла на себя некая группа активистов. По их словам, это ответ "на неадекватные действия властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни".