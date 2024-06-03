Первая ласточка: Политолог объяснил, кто стоит за пустыми гробами под Эйфелевой башней

Гражданам Франции пора осознать, что их лидер Эмманюэль Макрон будет и дальше продолжать выслуживаться перед США и Германией, чтобы сохранить лицо перед этими государствами на фоне рухнувшего политического рейтинга в собственной стране. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов, комментируя появившиеся у Эйфелевой башни пустые гробы, завёрнутые во французские флаги.

"Французам уже пора понять, что Макрон для поддержки своего рейтинга, который упал на самое дно, будет продолжать выполнять хотя бы то, что наобещал США и Германии, чтобы хотя бы в их глазах не упасть. Анализируя последние новости, складывается впечатление, что о своём народе он уже давно не думает", — заявил парламентарий, добавив, что акция у Эйфелевой башни лишь первый предвестник роста потерь Украины и партнёров.

Бредовые законы, поставки вооружения на Украину — всё это не способствует росту благосостояния французов. Александр Спиридонов Депутат Госдумы

Также своим комментарием с Life.ru поделился политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский, который считает, что мрачный флешмоб — следствие разлада в элитах Франции. Он добавил, что задержанные по обвинению в незаконной акции иностранцы действовали не сами по себе, а выполняли указания влиятельных заказчиков.

Это явный симптом грызни во французских элитах. Понятно, что задержаны граждане иностранных государств, но за ними кто-то стоит. Дмитрий Еловский Политолог

"Наверняка сейчас все французские спецслужбы с ног собьются, доказывая, что это Россия. Но, скорее всего, заказчики — французские политики, выступающие против Макрона", — объяснил Еловский.

Политолог добавил, что открыто выражать своё несогласие с действиями президента Франции его политические противники опасаются, ведь тогда станут мишенью для провластных медиаресурсов и лояльных организаций. Однако они могут с помощью подобной "партизанщины" напомнить общественности об ответственности Макрона и его правительства за смерть французов на Украине. Ставка во внутренней борьбе делается на "игру в длинную", когда вследствие принятых недавно решений поток гробов из Незалежной во Францию ощутимо возрастёт.