Гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине" поставили в центре Парижа
У Эйфелевой башни появились пять гробов с флагами Франции
У Эйфелевой башни появились пять гробов с флагами Франции. Обложка © X / Иван
Трое активистов выставили пять пустых гробов, завёрнутых во французские флаги, у Эйфелевой башни в самом центре Парижа. На фото — сотрудники полиции, окружившие место акции. Также там оставили плакат.
"Солдаты Франции, погибшие на Украине", — написали авторы.
По данным газеты Le Figaro, правоохранители задержали троих участников "операции" — украинца, болгарина и немца. Они доставили на фургоне гробы и плакат, который выставили рядом. Двое из них планировали сбежать в Берлин. Прокуратура французской столицы возбудила уголовное дело по факту преднамеренного правонарушения. Полиция проводит расследование на предмет иностранного влияния. Задержанные находятся под стражей.
Напомним, 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально одобрил размещение на Украине французских военных инструкторов. По данным Le Monde, президент Пятой Республики Эмманюэль Макрон хочет создать в Европе коалицию, которая последует его решению. Тем временем в Верховной раде утверждают, что первая группа инструкторов уже направляется в Незалежную.