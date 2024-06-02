Гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине" поставили в центре Парижа

Трое активистов выставили пять пустых гробов, завёрнутых во французские флаги, у Эйфелевой башни в самом центре Парижа. На фото — сотрудники полиции, окружившие место акции. Также там оставили плакат.

По данным газеты Le Figaro, правоохранители задержали троих участников "операции" — украинца, болгарина и немца. Они доставили на фургоне гробы и плакат, который выставили рядом. Двое из них планировали сбежать в Берлин. Прокуратура французской столицы возбудила уголовное дело по факту преднамеренного правонарушения. Полиция проводит расследование на предмет иностранного влияния. Задержанные находятся под стражей.