Первые французские военные инструкторы уже едут на Украину, сообщили в Раде
Нардеп Гончаренко*: Первая группа военных инструкторов из Франции едет на Украину
Первая группа французских военных инструкторов уже едет на Украину. Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*.
"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", — написал депутат в телеграм-канале.
При этом депутат не уточнил количество направляющихся специалистов.
Напомним, 27 мая главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский официально одобрил пребывание французских инструкторов в украинских учебных центрах, подписав необходимые для этого бумаги. После этого в СМИ появились сообщения, что военное ведомство страны пока что только прорабатывает процедуру отправки специалистов. Тем временем, по данным зарубежных СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон старается создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которые будут направлены на Украину.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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