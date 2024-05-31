Первые французские военные инструкторы уже едут на Украину, сообщили в Раде

Первая группа французских военных инструкторов уже едет на Украину. Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*.

"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", — написал депутат в телеграм-канале.

При этом депутат не уточнил количество направляющихся специалистов.