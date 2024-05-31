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Регион
31 мая, 16:17

Первые французские военные инструкторы уже едут на Украину, сообщили в Раде

Нардеп Гончаренко*: Первая группа военных инструкторов из Франции едет на Украину

Первая группа французских военных инструкторов уже едет на Украину. Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*.

"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", — написал депутат в телеграм-канале.

При этом депутат не уточнил количество направляющихся специалистов.

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Напомним, 27 мая главком Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский официально одобрил пребывание французских инструкторов в украинских учебных центрах, подписав необходимые для этого бумаги. После этого в СМИ появились сообщения, что военное ведомство страны пока что только прорабатывает процедуру отправки специалистов. Тем временем, по данным зарубежных СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон старается создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которые будут направлены на Украину.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Дарья Нарыкова
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