Во Франции сообщили печальные для Киева новости об отправке истребителей "Мираж"

Франция может передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) только шесть истребителей Mirage 2000-5. Если Париж отправит все 26 обещанных самолётов, то это нанесёт урон войскам Франции, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на военные источники.

"Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало. Особенно по сравнению с десятками F-16, ожидающих получения украинцами к началу 2025 года", — пишет издание.

Уточняется, что у Франции есть все 26 истребителей Mirage 2000-5, но, по словам корпусного генерала авиации европейской страны Брюно Клермона, если Киеву будут переданы все 26 самолётов, то французские войска окажутся "на коленях".