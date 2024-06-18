Во Франции сообщили печальные для Киева новости об отправке истребителей "Мираж"
Valeurs Actuelles: Париж может передать ВСУ только 6 из 26 истребителей Mirage
Истребитель Mirage 2000-5. Обложка © Wikipedia
Франция может передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) только шесть истребителей Mirage 2000-5. Если Париж отправит все 26 обещанных самолётов, то это нанесёт урон войскам Франции, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на военные источники.
"Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало. Особенно по сравнению с десятками F-16, ожидающих получения украинцами к началу 2025 года", — пишет издание.
Уточняется, что у Франции есть все 26 истребителей Mirage 2000-5, но, по словам корпусного генерала авиации европейской страны Брюно Клермона, если Киеву будут переданы все 26 самолётов, то французские войска окажутся "на коленях".
Напомним, в начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5, но точное количество самолётов он не назвал. Кроме того, отмечалось, что Франция поможет подготовить украинских пилотов и обучить несколько тысяч бойцов ВСУ.