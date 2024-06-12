Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине нерабочих истребителей, пишут СМИ

Аргентинские власти обсуждают с Парижем передачу Киеву пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, находящихся в нерабочем состоянии. Отремонтировать самостоятельно истребители они не могут, сообщает интернет-портал Infobae.

План передачи техники глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Президент южноамериканской страны Хавьер Милей уже одобрил эту идею.

Аргентина заполучила штурмовые самолёты ещё в 2018 году, но они так и не взлетели, поскольку отсутствуют запчасти, которые страна не может купить из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Согласно плану, Франция отремонтирует технику и передаст её Киеву. При этом власти Аргентины хотят получить другую военную технику.