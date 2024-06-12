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12 июня, 10:38

Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине нерабочих истребителей, пишут СМИ

СМИ: Аргентина хочет передать Украине пять истребителей Super Etendard

Аргентинский штурмовик Super Etendard. Обложка © Wikipedia / Martín Otero

Аргентинский штурмовик Super Etendard. Обложка © Wikipedia / Martín Otero

Аргентинские власти обсуждают с Парижем передачу Киеву пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, находящихся в нерабочем состоянии. Отремонтировать самостоятельно истребители они не могут, сообщает интернет-портал Infobae.

План передачи техники глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала со своим французским коллегой Стефаном Сежурне и помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Президент южноамериканской страны Хавьер Милей уже одобрил эту идею.

Аргентина заполучила штурмовые самолёты ещё в 2018 году, но они так и не взлетели, поскольку отсутствуют запчасти, которые страна не может купить из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Согласно плану, Франция отремонтирует технику и передаст её Киеву. При этом власти Аргентины хотят получить другую военную технику.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент Аргентины Хавьер Милей решил посетить "мирный саммит" по Украине в Швейцарии, хотя изначально ехать не планировал. Однако Владимир Зеленский послал ему письмо, в котором упрашивал прибыть хотя бы на церемонию открытия.

Николай Рюмин
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