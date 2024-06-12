Президент Аргентины передумал и приедет на "мирный саммит" из-за мольбы Зеленского

Президент Аргентины Хавьер Милей, заявивший в начале июня, что не собирается посещать саммит в Швейцарии, поменял решение и может приехать хотя бы на открытие. На него повлияло письмо Владимира Зеленского с просьбой побыть хотя бы на начальной церемонии, пишет Clarín.

В свою очередь, Perfil сообщает, что на саммите президента Аргентины будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри, а вместе с ними представитель руководителя государства Мануэль Адорни. Есть вероятность, что Милей может вдруг объявить, что Аргентина готова оказывать военную помощь Украине. По данным СМИ, известно, что на данный момент ведутся переговоры о том, чтобы аргентинские танки были переправлены в Германию, откуда их могут транспортировать на Украину.