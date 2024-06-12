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12 июня, 04:46

Президент Аргентины передумал и приедет на "мирный саммит" из-за мольбы Зеленского

Clarín: Глава Аргентины Милей всё же посетит конференцию по Украине в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей, заявивший в начале июня, что не собирается посещать саммит в Швейцарии, поменял решение и может приехать хотя бы на открытие. На него повлияло письмо Владимира Зеленского с просьбой побыть хотя бы на начальной церемонии, пишет Clarín.

В итоге Милей приедет на конференцию в Швейцарии после посещения саммита "Большой семёрки", который состоится в Италии 13–14 июня.

В свою очередь, Perfil сообщает, что на саммите президента Аргентины будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри, а вместе с ними представитель руководителя государства Мануэль Адорни. Есть вероятность, что Милей может вдруг объявить, что Аргентина готова оказывать военную помощь Украине. По данным СМИ, известно, что на данный момент ведутся переговоры о том, чтобы аргентинские танки были переправлены в Германию, откуда их могут транспортировать на Украину.

Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран
Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран

Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева.

Анатолий Симоненко
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