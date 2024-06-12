Президент Аргентины передумал и приедет на "мирный саммит" из-за мольбы Зеленского
Clarín: Глава Аргентины Милей всё же посетит конференцию по Украине в Швейцарии
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei
Президент Аргентины Хавьер Милей, заявивший в начале июня, что не собирается посещать саммит в Швейцарии, поменял решение и может приехать хотя бы на открытие. На него повлияло письмо Владимира Зеленского с просьбой побыть хотя бы на начальной церемонии, пишет Clarín.
В итоге Милей приедет на конференцию в Швейцарии после посещения саммита "Большой семёрки", который состоится в Италии 13–14 июня.
В свою очередь, Perfil сообщает, что на саммите президента Аргентины будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри, а вместе с ними представитель руководителя государства Мануэль Адорни. Есть вероятность, что Милей может вдруг объявить, что Аргентина готова оказывать военную помощь Украине. По данным СМИ, известно, что на данный момент ведутся переговоры о том, чтобы аргентинские танки были переправлены в Германию, откуда их могут транспортировать на Украину.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева.