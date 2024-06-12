Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран
Дипломаты ЕС: Число стран – участников саммита по Украине сократилось с 93 до 78
Число государств, которые собираются посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии, сократилось до 78, хотя изначально их было 93, передаёт украинская служба радиостанции "Радио Свобода"* со ссылкой на некоторых дипломатов из стран ЕС, пожелавших остаться анонимными.
Все "отвалившиеся" участники пока неизвестны. Один из дипломатов не исключил, что количество отказов до 15 июня может увеличиться.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Ожидается, что участие в мероприятии примут только 90 государств.
*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Unsplash / Christian Lue