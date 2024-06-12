Из списка желающих попасть на "мирный саммит" по Украине отвалилось 15 стран

Число государств, которые собираются посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии, сократилось до 78, хотя изначально их было 93, передаёт украинская служба радиостанции "Радио Свобода"* со ссылкой на некоторых дипломатов из стран ЕС, пожелавших остаться анонимными.